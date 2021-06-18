Новая аптека с трамадолом для онкобольных отроется в Бердске на ул. Попова осенью 2021

В Бердске пока нет аптеки, где жители города по рецепту могут купить препараты, предназначенные для обезболивания при серьезных болезнях, когда обычные анальгетики не имеют силы. Например, лекарство трамадол, опиоидный анальгетик. Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» в нашем городе закрылась единственная аптека, где по рецепту онколога можно было купить обезболивающее лекарство.
Вчера, 17 июня, вице-мэр Бердска Жанна Шурова рассказала, как решается вопрос с аптекой, работающей с лицензионными лекарствами.
- Администрация Бердска обращалась в аптечные сети, работающие в городе, никто не берется делать лицензию, не позволяет помещение и нет персонала. Аптека ЦГБ Бердска выдает бесплатные лекарства. Мы предложили муниципальной аптечной сети Новосибирска открыть аптеку в Бердске. Встреча с руководителем муниципальной аптечной сети была, мы посмотрели предложенное помещение на улице Попова. Надеюсь, что к осени аптека откроется. Сейчас проходит согласование, - рассказала вице-мэр Жанна Шурова.
Напомним, что 6 апреля 2021 года в редакцию обратилась Ольга, которая с рецептом пришла в аптеку «Озерки» по адресу Микрорайон,34\2 и узнала, что теперь ей придется ехать за лекарством трамадол для мужа, инвалида второй группы, в Новосибирск. А единственной аптеке Бердска не продлили лицензию из-за вынужденного сокращения площади.
- Скажите, это геноцид? Неужели в городе, где проживает 120 тысяч человек, не будет муниципальной аптеки? Инвалиды, онкобольные должны ехать в город за лекарством? Как быть людям, кто не может добраться? - спрашивала Ольга.
В аптеке «Озерки» по адресу Микрорайон, 34\2 заведующая объяснила ситуацию, в результате которой бердчане остались без единственного шанса купить обезболивающие препараты по рецепту.
- У нас уменьшилась площадь помещения, и теперь нет комнаты, специально оборудованной для хранения препаратов такого рода, лицензию соответственно нам не продлили. Бердчанам теперь придется либо переходить на бесплатные лекарства и получать их в аптеке в поликлинике, а если больной отказался от бесплатного пакета лекарств, то ехать покупать в муниципальной аптечной сети в городе Новосибирске либо в Искитиме в клинике "Санитас". То есть больной выписывает рецепт как всегда в Бердске у своего врача и с этим рецептом едет в Новосибирск или Искитим. В Бердске больше таких аптек нет, - рассказала заведующая аптекой.
Всё это время бердчане за лекарством вынуждены ездить в Новосибирск, тратя силы и деньги на дорогу.