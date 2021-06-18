Какие вызовы Байден бросил Владимиру Путину в Женеве, стало известно

Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, какие вызовы бросил Джо Байден российскому президенту во время переговоров. По словам Салливана, президент США обозначил для России «ясные пределы» действий в киберпространстве, которые он считает неприемлемыми. Также в Белом доме отметили, что встреча двух президентов – это только старт развития отношений между Россией и Америкой. Также в США считают прошедший саммит эффективным и продуктивным.
Напомним, встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Президенты беседовали почти пять часов.
А позже бывший президент США Дональд Трам высказался об этой встрече и заявил, что по итогам переговоров Америка проиграла России. И только для нашей страны саммит был успешным.