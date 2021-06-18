Утверждены правила, на вопросы ответит Робот Николай: Программа детского кешбэка в регионе набирает обороты

Соблюдение условий программы будет обеспечено строгим исполнением утвержденных федеральных правил и регулярной обратной связью с жителями региона – на вопросы жителей региона ответит Робот Николай и операторы региональной «Службы-122».
Соответствующие вопросы рассмотрены в Правительстве Новосибирской области под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова на заседании штаба по координации работы по реализации на территории региона программы возмещения части стоимости оплаченного турпродукта.
Сергей Нелюбов сообщил, что в настоящее время на федеральном уровне утверждены Правила осуществления в 2021 году из федерального бюджета единовременных социальных выплат гражданам в целях частичной компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг в организациях отдыха детей и их оздоровления – соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.
«Важный момент: в настоящее время определено, что возмещение стоимости путевки будет осуществляться в регионе по месту нахождения лагеря. Это требует от всех детских оздоровительных учреждений Новосибирской области серьезной работы. Уполномоченным органом определено региональное министерство труда и социального развития. Контроль за обращениями граждан по данной тематике будет вестись регулярно», - подчеркнул заместитель Губернатора.
Доклад о текущей реализации программы представил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов. Он отметил, что программа кешбэка на территории региона набирает обороты: в настоящее время к ней присоединились 36 лагерей как самостоятельно, так и через туроператоров или агрегаторы, ожидается, что этот перечень будет расширен. Все требования и методические рекомендации к работе лагерей по программе кешбэка будут своевременно доведены до их руководителей на местах.
На вопросы о возмещении части затрат на путевки в летние детские лагеря будет отвечать Робот Николай и операторы единой региональной «Службы-122» – такое техническое решение реализовано в Новосибирской области. «Решение, реализованное нашим министерством во взаимодействии с региональным минтруда и соцразвития, направлено на упрощение процедуры получения компенсаций за путевки и повышение качества оказываемых услуг жителям Новосибирской области», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.
В «Службе 122» родители смогут получить ответы на многие вопросы: «Смогут ли получить кешбэк семьи, которые имеют сертификат на льготу для детского отдыха?», «Будет ли суммироваться возврат 50% с выплатой от комиссии по возврату за детский отдых от администрации?», «Нужно сразу оплатить смену или можно частями?», «Могут ли участвовать в программе частные лагеря?» и другие. Звонки от родителей на номер «122» принимает интеллектуальный голосовой робот Николай. В случае, если возникают нестандартные вопросы, Николай оперативно переведет звонок на оператора «Службы-122».
Напомним, программа кешбэка на детские путёвки стартовала 25 мая текущего года. Президентом поручено Правительству РФ и регионам обеспечить возврат 50% стоимости путевок, приобретаемых в загородных лагерях, не только после 25 мая, но и за путевки, приобретенные в период с 1 января по 24 мая включительно.
С 25 мая по 31 августа 2021 года все желающие могут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить кешбэк в размере 50% (но не более 20 тысяч рублей на одного ребенка). После оплаты путевки и получения услуги деньги автоматически вернутся на карточку «Мир», с которой была совершена покупка, в течении максимум 5-ти дней.
С подробной информацией о том, как получить выплату за детский лагерь, можно ознакомиться на сайте.
Источник: пресс-служба правительства Новосибирской области