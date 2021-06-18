Как научиться отпускать людей? Я пыталась разобрать в себе, пыталась выплакаться, но хватает меня ненадолго
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Как научиться отпускать людей? Я пыталась разобрать в себе, пыталась выплакаться, но хватает меня ненадолго

11:47:036/18/2021
0

Что делать? Как поступать? Может, кто-нибудь сталкивался с похожим? Что это? Эмоциональное выгорание? Депрессия? Как обратно встать на ноги?

девочка
Девушка горюет

В рубрику "Сообщи свои новости написал Аноним:

Вижу, многие обсуждают проблемы с работой, погодой, разводами и деньгами. У меня же проблемы другие. Прошу не рассекречивать мою страницу, имя и тд, но озвучу тот факт, что мне 17. Как бы глупо это не выглядело, как бы по-детски не звучало - я не могу отпустить дорогого для себя человека. Вместе провели 2 года. 2 года ежедневного общения, я делилась своими переживаниями и проблемами, также я слушала сама. По итогу, спустя 2 года, человек, который говорил мне, что очень меня любит, очень дорожит и никогда без меня не сможет (многократно доказывал действиями) - отказался от меня, отвернул от меня всех наших общих друзей и оставил убиваться в одиночестве.

Уже прошло 3 месяца. Я остываю, но тревогу чувствую до сих пор, очень переживаю за них всех, за того, кого люблю и за тех, кому доверяла. Не могу заставить себя возненавидеть их, как бы плохо они не поступили - они остаются для меня важными людьми, они, по сути, помогли мне стать той, которой я стала.

Как научиться отпускать людей? Я пыталась разобрать в себе, пыталась выплакаться, но хватает меня ненадолго. Я пытаюсь поменять свою жизнь, пытаюсь достичь успехов там, где мне не интересно ( не интересно мне нигде и по отношению ко всем), поменяла круг общения, наладил отношения с родителями, но меня так и не отпускает.

Немного страшно за то, что будет завтра, через неделю, месяц, год. Раньше я знала к чему и зачем иду. Сейчас же полная неразбериха. Ничего не хочется, никто не интересен, вытаскиваю из дома себя через силу, которая уже заканчивается.

Что делать? Как поступать? Может, кто-нибудь сталкивался с похожим? Что это? Эмоциональное выгорание? Депрессия? Как обратно встать на ноги?

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