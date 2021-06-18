Финансист открыл секрет, почему доллары нужно покупать именно сейчас

Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин рассказал о том, что покупка долларов в настоящее время может рассматриваться в качестве способа диверсифицировать портфель инвестиций и в качестве страховки от ряда рисков. Но при этом скупать валюту сейчас не стоит, так как мощного девальвационного импульса рубля сейчас не замечается.
"Курс доллар–рубль совсем недавно был около 75–77, а на этой неделе опускался ниже 72. Однако это движение фундаментально оправданно и не говорит о перекупленности рубля. Из курса рубля постепенно начал выходить геополитический дисконт. После саммита каких-то сдвигов в худшую сторону мы не видим. В это же время цены на нефть находятся стабильно выше 70 долларов, поддерживая национальную валюту", – обращает внимание Карпунин.
Он также уточнил, что встреча российского и американского президентов прошла спокойно, без сенсаций, поэтому это является сигналом к улучшению дипломатических отношений и укрепления рубля.