Готовьте деньги: Обязательно оформлять сделки купли-продажи недвижимости у нотариуса заставят россиян
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Готовьте деньги: Обязательно оформлять сделки купли-продажи недвижимости у нотариуса заставят россиян

12:51:296/18/2021Фото: pixabay
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Это защитит граждан от мошенников и рейдерских захватов.

Сделки с недвижимостью начнут оформлять у нотариуса

В Госдуму внесли новый законопроект, согласно которому нотариальная форма сделок с недвижимым имуществом станет обязательной. По мнению автора законопроекта участие нотариуса в сделке остановит рейдерские захваты квартир и земельных участков.

«К сожалению, принятое несколько лет назад решение об отмене обязательной нотариальной формы оформления сделок с недвижимостью доказало за истёкший период ошибочность этого подхода. Законодатели рассчитывали, что либерализация законодательства будет способствовать снижению расходов участников рынка. Однако у медали, как всегда, оказалось две стороны. Из средств массовой информации мы каждый день узнаём о непрекращающемся потоке незаконных сделок по отчуждению имущества, фактически о рейдерских захватах жилых помещений и иной недвижимости», — сказал член Комитета Совета Федерации по экономической политике

Отметим, что сейчас для заключения сделок с недвижимостью достаточно письменного договора.

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недвижимостьсделканотариус
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