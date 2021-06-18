Готовьте деньги: Обязательно оформлять сделки купли-продажи недвижимости у нотариуса заставят россиян

В Госдуму внесли новый законопроект, согласно которому нотариальная форма сделок с недвижимым имуществом станет обязательной. По мнению автора законопроекта участие нотариуса в сделке остановит рейдерские захваты квартир и земельных участков.
«К сожалению, принятое несколько лет назад решение об отмене обязательной нотариальной формы оформления сделок с недвижимостью доказало за истёкший период ошибочность этого подхода. Законодатели рассчитывали, что либерализация законодательства будет способствовать снижению расходов участников рынка. Однако у медали, как всегда, оказалось две стороны. Из средств массовой информации мы каждый день узнаём о непрекращающемся потоке незаконных сделок по отчуждению имущества, фактически о рейдерских захватах жилых помещений и иной недвижимости», — сказал член Комитета Совета Федерации по экономической политике
Отметим, что сейчас для заключения сделок с недвижимостью достаточно письменного договора.