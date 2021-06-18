За кладбищем Бердска масштабно горит лес из-за тополиного пуха. Жуткие трескучие кадры снял очевидец
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За кладбищем Бердска масштабно горит лес из-за тополиного пуха. Жуткие трескучие кадры снял очевидец

12:35:546/18/2021Фото: стоп-кадр с видео
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"Доехали до эпицентра. Там треск стоит такой страшный. Ветер все это еще разгоняет. Вижу, вижу, сейчас убегу. Огонь уже подходит к нам", - говорит Семен.

Лес трещит от огня

Страшное видео прислал в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" житель Бердска Семен сегодня, 18 июня 2021. На нем - горит лес. Как предполагает бердчанин, возле кладбища за дачами Бердска загорелся тополиный пух.

- Пожар. Горит, видимо, тополины пух, трава загорелась. Это все горит в районе кладбище, за дачами. Доехали до эпицентра. Там треск стоит такой страшный. Ветер все это еще разгоняет. Вижу, вижу, сейчас убегу. Огонь уже подходит к нам, - говорит на видео Семен.

Начальник противопожарной службы Бердска Тихон Фроловский сообщил "Курьер. Среда. Бердск", что на место ЧП выехало два отделения.

- Трава горит. Восемь человек тушат. Две единицы техники на точке. По площади разбираются. Пока не могу сказать подробности,- произнес Тихон Васильевич.

Причина пожара пока неизвестна, однако можно предположить, что в данном районе Бердска пребывали отдыхающие. Возможно, пожар произошел из-за непотушенного мангала.

Детали пожара "Курьер. Среда. Бердск" сообщит дополнительно.

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