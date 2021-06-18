Взорвавшаяся в Новосибирске газовая АЗС начала дымиться спустя четыре дня после пожара

Сегодня, 18 мая, сотрудников МЧС вновь вызвали на АГЗС, которая взорвалась 14 июня. Как оказалось, из завалов пошел дым, местные жители перепугались и решили вызвать на место специалистов.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, под завалами были найдены угли, которые дымились. Во время разбора завалов рабочие заметили непотушенный участок и вызвали специалистов.
— Там идет разбор металлоконструкций, тяжелой техники. Под завалами еще были какие-то угли. Рабочие вызвали пожарную технику, — рассказал начальник отдела информации и связи с общественностью МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Напомним, взрыв на АГЗС прогремел 14 июня. Тогда пострадали 35 человек, причем 7 из них были в тяжелом состоянии.