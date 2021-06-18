В Москве с рельсов сошли несколько вагонов поезда с углем
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В Москве с рельсов сошли несколько вагонов поезда с углем

1:45:416/18/2021Фото: pixabay
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Экстренные службы сообщают, что один из них перевернулся.

Вагон с углем перевернулся в Москве

Сегодня, 18 июня, в Москве произошло ЧП. Там, на станции МЖД Бекасово-Сортировочное в Москве сошли с рельсов вагоны с углем, причем один из них опрокинулся. Об этом сообщили экстренные службы.

"На Бекасово-Сортировочном сошли с рельсов три вагона с углем, один из них перевернулся. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, а также выясняется, повлияет ли это ЧП на график движения пассажирских поездов.

Станция Бекасово-Сортировочное считается одной из крупнейших в Европе. Она также является одной из важнейших сортировочных станций в России.

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