В Москве с рельсов сошли несколько вагонов поезда с углем

Сегодня, 18 июня, в Москве произошло ЧП. Там, на станции МЖД Бекасово-Сортировочное в Москве сошли с рельсов вагоны с углем, причем один из них опрокинулся. Об этом сообщили экстренные службы.
"На Бекасово-Сортировочном сошли с рельсов три вагона с углем, один из них перевернулся. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, а также выясняется, повлияет ли это ЧП на график движения пассажирских поездов.
Станция Бекасово-Сортировочное считается одной из крупнейших в Европе. Она также является одной из важнейших сортировочных станций в России.