На сверхновом томографе можно пройти МРТ в клинике «Санитас»
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На сверхновом томографе можно пройти МРТ в клинике «Санитас»

2:05:466/18/2021Фото: «Санитас»
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САНИТАС запустил в работу сверхновый томограф Philips Ingenia Elition

Philips Ingenia Elition
Сверхновый 3.0 Тл Томограф Philips Ingenia Elition


  • превосходное качество изображений при скорости исследований на 50% быстрее;
  • предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые позволяют тревожным пациентам комфортно пройти МР-исследование;
  • адаптирован к системе искусственного интеллекта;
  • новый уровень в диагностике широкого спектра заболеваний на ранних стадиях (онкологические, гинекологические, травматологические и др.)
  • ближайший аналог данного МРТ-аппарата находится в Москве и теперь нашим пациентам не нужно уезжать за пределы Новосибирской области для прохождения исследования;
  • возможно проводить исследование пациентов весом до 200кг (диаметр трубы 70см, что примерно равно 76 размеру одежды)

Единый контакт-центр +7(383) 373 00 03

№ЛО-54-01-004235 от 27 января 2017 г. № ЛО-54-01-003895 от 27 мая 2016г. Приложение № ЛО-54-01-003895 от 27 мая 2016 г.

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СанитасКлиника Санитассверхновый томографтомограф Philips Ingenia Elition
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