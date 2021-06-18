Экс-директор МУЗ-ТВ назвал гонорары Леры Кудрявцевой

Бывший гендиректор «Муз-ТВ» Арман Давлетяров рассказал о том, как поссорился с телеведущей Лерой Кудрявцевой и назвал сумму гонораров, которые она получала за ведение премии телеканала и работу на нем. Как он отметил, Кудрявцевой платили по миллиону рублей за каждую премию, хотя изначально она вела премию бесплатно. А вот за обычные программы на телеканале она получала копейки.
В 2020 году гендиректор и ведущая поссорились. Все произошло из-за того, что Давлетяров лично не сказал Кудрявцевой о том, что она больше не будет вести премию. Он заверил, что решил не сообщать об этом телеведущей, так как был уверен, что она заставит его изменить решение.
«Никто не собирался ее обижать, более того, все самые лучшие проекты "Муз-ТВ" были у Леры Кудрявцевой», — заявил Давлетяров. Тем не менее после ссоры они прекратили общение с ведущей.
Напомним, что Кудрявцева покинула телеканал в марте 2020 года проработав там 20 лет.