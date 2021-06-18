Москве готовится к жесткому локдауну, заявил мэр Собянин
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Москве готовится к жесткому локдауну, заявил мэр Собянин

2:11:526/18/2021Фото: pixabay
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Ситуация с заболеваемостью в Москве становится хуже с каждым днем и прогнозы далеко не радужные.

Заболеваемость коронавирусом в Москве набирает обороты

Накануне глава Москвы Сергей Собянин провел встречу с рестораторами и заявил, что власти города находятся очень близко к тому, чтобы ужесточить меры по борьбе с коронавирусом.

"Мы находимся очень близко к более жестким решениям (временным, но жестким решениям) по ограничениям", — заявил он.

Также он отметил, что несмотря на увеличение коечного фонда, увеличение мощностей больницы у города не безграничные возможности.

По его словам, главное сейчас — провести вакцинацию среди работников сферы услуг и транспорта.

"Ситуация разворачивается просто у нас на глазах: по предварительным данным, завтра уже будет более девяти тысяч заболевших в Москве. Такого показателя у нас не было, и это очень плохо, что большой процент вновь выявленных — это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней", — подчеркнул он.

Примечательно, что если раньше обострение коронавируса происходило на 10-14 сутки, то сейчас это начинает происходить уже на 5 сутки. По информации оперштаба, в столице за сутки выявили 6195 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 1854 пациентов.

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