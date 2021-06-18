Строители четвертого моста приступили к сооружению пилона в виде буквы Н
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Строители четвертого моста приступили к сооружению пилона в виде буквы Н

2:08:256/18/2021Фото: nso.ru
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Работы по строительству четвертого моста идут на всех площадках – строители четвертого моста в Новосибирске приступили к сооружению стоек пилона.

Строители четвертого моста приступили к сооружению пилона в виде буквы Н

Работы проинспектировал министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский 18 июня в ходе посещения площадки возведения мостового перехода через реку Обь.

В выездной проверке также приняли участие сенатор Совета Федерации ФС РФ Владимир Городецкий и замначальника управления регионального развития и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства Денис Кирюхин.

«Региональный минтранс присутствует на объекте ежедневно. На текущий год объект обеспечен финансированием, в том числе 10,5 млрд рублей – средства федерального бюджета. Также продолжаются работы, выполняемые концедентом по подготовки территории строительства, ГКУ «Мост» производит вынос коммуникаций, в том числе вместе с концессионером. На сегодняшний момент порядка 96% территории передано, получено 13 разрешений на строительство», – отметил Анатолий Костылевский. – Работы ведутся на всех строительных площадках: идет сооружение эстакадной части в районе площади Энергетиков, тоннеля под железной дорогой, сооружение опоры русловой части, надвижка пролетного строения, сооружение пилонной части, работы на Зыряновском путепроводе».

По окончанию возведения конструкции пилона будут установлены элементы вантовой системы, удерживающие пролетное строение длиной 229 м над парком «Городское начало» и пролетное строение длиной 150 м над правобережной транспортной развязкой на площади Будагова.

В настоящее время на объекте полностью завершено строительство 10 промежуточных опор, смонтировано 182 буронабивные сваи, произведен монтаж свыше 2,6 тыс. тонн металлоконструкций пролётных строений. Длина уже собранной на берегу конструкции надвижки моста составляет 159 метров. В рамках устройства транспортной развязки в створе Красного проспекта выполнены объездные дороги. Сейчас ведутся работы по отсыпке насыпи земляного полотна.

Как отметил генеральный директор ООО «ПФ «ВИС»» Руслан Семенов, к концу 2022 года планируется запустить техническое движение на мосту, весь объект будет сдан в 2023 году.

Напомним, что четвертый (Центральный) мост в Новосибирске соединит площадь инженера Будагова с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Проект предполагает строительство шестиполосной скоростной автомобильной дороги с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофоры и обеспечить непрерывность транспортных потоков. Помимо самого мостового перехода масштабное строительство будет развёрнуто по обеим сторонам реки Обь – предусмотрено создание нескольких путепроводов через городские трамвайные линии и железнодорожные линии Транссибирской магистрали, надземные пешеходные переходы. Общая протяжённость сооружения превысит 5 километров.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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