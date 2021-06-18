А тыква у вас ползучая: пучками щавеля за 50 рублей к щам со сметанкой зазывает покупателей дачница Ирина на рынке Бердска
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А тыква у вас ползучая: пучками щавеля за 50 рублей к щам со сметанкой зазывает покупателей дачница Ирина на рынке Бердска

2:46:266/18/2021
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Цена за большой пучок зеленого лука — 30 рублей, большущий пучок свежего сочного щавеля — 50 рублей.

Свежую зелень и рассаду продает на рынке Бердска Ирина

На бердском рынке в будний день мало продавцов. Сейчас продают в овощных рядах рассаду овощей и цветов, раннюю зелень. В ящиках уже цветущие растения радуют глаз пришедших на рынок. Покупают и рассаду помидоров, перцев. Молодой человек купил два ростка тыквы.

- Тыква не сильно ползучая?
- Я, честно говоря, сколько сажу, кустовой не получалось. Но эта тыква далеко не ползет.
- Я в прошлом году посадил, так расползлась тыква по всему огороду, - рассказывает покупатель, складывая в пакет пластиковые емкости с тыквами.

Ирина, продавец в киоске №12 на рынке, выращивает рассаду и раннюю зелень в Бердске. Цена за большой пучок зеленого лука — 30 рублей, большущий пучок свежего сочного щавеля — 50 рублей.
В продаже есть укроп, шпинат, кинза, петрушка, редиска. Цены в пределах 30-50 рублей.

- Из щавеля получаются замечательные пироги, можно сварить и щи из щавеля. Очень вкусно. Покупатели в основном постоянные приходят, в выходные дни побольше, в будни меньше. Но всем всегда рада, приходите, всё свежее и полезное,- пригласила жителей города за покупками Ирина.

Приходите за зеленью на бердский рынок

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