Жесткий локдаун объявил мэр Собянин в Москве с 18 июня 2021. Закрыли даже фан-зону Евро-2020. Весь перечень запретов
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Жесткий локдаун объявил мэр Собянин в Москве с 18 июня 2021. Закрыли даже фан-зону Евро-2020. Весь перечень запретов

2:34:326/18/2021Фото: pixabay
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Ограничения из-за коронавируса коснутся вакцинации, ресторанов и работы на удаленке. Полный текст указа главы столицы.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Накануне глава Москвы Сергей Собянин провел встречу с рестораторами. На ней обсудили дальнейшую работу. По словам мэра, кафе и рестораны должны работать, но обеспечивая максимальную безопасность посетителей. В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня этот эксперимент начинается. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов. Бесковидные рестораны – это те, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. Для детей будет сделано исключение, но только если они придут со взрослыми.

Что касается массовых мероприятий – они будут ограничены.

- Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть, - сказал Сергей Собянин.

Кроме того, игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках – тоже. Еще дней десять будут закрыты.
Отметим, что в Москве также планируется получить разрешение на вакцинацию мигрантов, которые работают в Москве.

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