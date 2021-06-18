Жесткий локдаун объявил мэр Собянин в Москве с 18 июня 2021. Закрыли даже фан-зону Евро-2020. Весь перечень запретов

Накануне глава Москвы Сергей Собянин провел встречу с рестораторами. На ней обсудили дальнейшую работу. По словам мэра, кафе и рестораны должны работать, но обеспечивая максимальную безопасность посетителей. В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня этот эксперимент начинается. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов. Бесковидные рестораны – это те, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. Для детей будет сделано исключение, но только если они придут со взрослыми.
Что касается массовых мероприятий – они будут ограничены.
- Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть, - сказал Сергей Собянин.
Кроме того, игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках – тоже. Еще дней десять будут закрыты.
Отметим, что в Москве также планируется получить разрешение на вакцинацию мигрантов, которые работают в Москве.