ПФР заявил, какие категории россиян могут выйти досрочно на пенсию
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ПФР заявил, какие категории россиян могут выйти досрочно на пенсию

2:47:596/18/2021Фото: pixabay.com
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20 июня свой профессиональный праздник будут отмечать медицинские работники. В пенсионном законодательстве для данной категории граждан не только сохранилось право на установление досрочной пенсии по старости, но и произошли определенные изменения при подсчете спецстажа для ее назначения.

врач
Накануне профессионального праздника: о досрочной пенсии медицинским работникам

Требования к выработке специального стажа (с января 2019 года) у медицинских работников не изменились – 25 лет в учреждениях здравоохранения сельской местности и 30 лет в городе независимо от возраста и пола. При этом для них был введен отложенный срок выхода на пенсию на 5 лет при выработке выслуги лет. Эти 5 лет вводятся поэтапно. Все зависит от того, когда выработан необходимый профессиональный стаж. Так, например, во втором полугодии текущего года досрочные пенсии будут назначаться тем медработникам, которые выработали требуемый стаж в первом полугодии 2020 года. Те же медики, которые выработают спецстаж в 2021 году, смогут обраться за назначением пенсии в 2024 году. Когда переходный период закончится (в 2023 году), обратиться за назначением досрочной пенсии по старости медицинские работники смогут через 5 лет после выработки спецстажа.

При этом в последнее время введены некоторые изменения для подсчета спецстажа при назначении досрочной пенсии по старости у данной категории граждан.

В 2020 году, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, было принято Постановление Правительства РФ, предусматривающее особый порядок исчисления при досрочном назначении страховой пенсии по старости периодов работы медицинских работников, занятых в медицинских организациях и их структурных подразделениях оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно постановлению один день работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, имевшей место с 1 января по 30 сентября 2020 года, засчитывается как два дня стажа на соответствующих видах работ в отношении мед. работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и подозрением на COVID-19.

Круг определен с учетом видов оказываемой медицинской помощи:

занятые оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19 в стационарных условиях;

занятые оказанием скорой медицинской помощи пациентами с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, а также осуществляющие медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением на COVID-19;

занятые оказанием первичной медико-социальной помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях (в том числе на дому), а также первичной медико-социальной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осуществлением отбора биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, транспортировкой пациентов в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения исследования.

При назначении досрочной страховой пенсии периоды работы, дающей право на указанный порядок исчисления, могут подтверждаться документами работодателя, выдаваемыми в установленном порядке на основании первичных учетных документов за соответствующий период времени.

В настоящее время у нас в регионе за назначением досрочной пенсии на особых льготных условиях обратились уже 20 медиков, работавших с «ковидными» больными.

В марте 2021 года вступило в действие еще одно постановление Правительства РФ, внесшее изменения в порядок учета льготного стажа. Теперь в спецстаж для назначения могут включаться помимо периодов непосредственной деятельности (в течение полного рабочего дня) и периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, проведение которых осуществляет работодатель. Необходимое условие - чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места (должности) и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Профессиональное обучение включает в себя:

- обучение по программам подготовки по профессиям (должностям);

- обучение по программам переподготовки в целях получения новой профессии или должности с учетом потребностей организации;

- обучение по программам повышения квалификации.

Для предстоящего установления пенсии, в том числе и досрочной, специалистами ПФР проводится заблаговременная работа. Если каких-либо документов не хватает, специалисты территориальных органов ПФР могут осуществить запрос недостающих сведений, необходимых для установления пенсии. Граждане также могут самостоятельно представить соответствующие документы в органы ПФР.

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