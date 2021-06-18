Минобороны России разрабатывает вакцину от коронавируса в виде жвачки и пастилы
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Минобороны России разрабатывает вакцину от коронавируса в виде жвачки и пастилы

3:04:076/18/2021Фото: pixabay
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После завершения испытаний эту "жвачку" включат в разные схемы лечения.

Вакцина в виде жвачки появится в России
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Накануне стало известно, что Министерство оборы РФ начало разработку вакцины от коронавируса, которая будет в виде жевательной резинки, жевательных пастилок и пастилы. Эту информацию подтвердил начальник 48 ЦНИИ Минобороны Сергей Борисевич. Он отметил, что работы в этом направлении действительно ведутся.

Выяснилось, что после завершения испытаний "мукозальная вакцина" (направленная на формирование иммунитета на слизистых оболочках) будет включаться в различные схемы лечения и профилактики.

Ранее стало известно, что институт разработал эмбриональную вакцину "Тэовак" в таблетках, а прошлом году вместе с Центром им. Гамалеи Минздрава - первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса "Спутник V".

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