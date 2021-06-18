Минобороны России разрабатывает вакцину от коронавируса в виде жвачки и пастилы

Накануне стало известно, что Министерство оборы РФ начало разработку вакцины от коронавируса, которая будет в виде жевательной резинки, жевательных пастилок и пастилы. Эту информацию подтвердил начальник 48 ЦНИИ Минобороны Сергей Борисевич. Он отметил, что работы в этом направлении действительно ведутся.
Выяснилось, что после завершения испытаний "мукозальная вакцина" (направленная на формирование иммунитета на слизистых оболочках) будет включаться в различные схемы лечения и профилактики.
Ранее стало известно, что институт разработал эмбриональную вакцину "Тэовак" в таблетках, а прошлом году вместе с Центром им. Гамалеи Минздрава - первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса "Спутник V".