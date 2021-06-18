Как узнать о размере пенсии россиянам, нововведение от Минтруда
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Как узнать о размере пенсии россиянам, нововведение от Минтруда

2:55:446/18/2021Фото: pixabay.com
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Минтруд разработал и представил на общественное обсуждение соответствующие порядки информирования.

Минтруд разработал порядок информирования о будущей пенсии

С 2022 года Пенсионный фонд начнет проактивно информировать граждан о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о пенсионных накоплениях. Минтруд разработал и представил на общественное обсуждение соответствующие порядки информирования.

“Вся информация будет предоставлена гражданину в личном кабинете на портале Госуслуг, а тем, кто не использует портал Госуслуг, - при обращениях в территориальный орган ПФР. Проактивно уведомления будут приходить раз в 3 года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости, исходя из уже накопленных пенсионных прав”, - заявил замминистра труда и социальной защиты РФ-статс-секретарь Андрей Пудов.

В уведомлении также будет напоминание об условиях выхода на пенсию по старости (сколько еще стажа необходимо приобрести до выхода на пенсию). Помимо этого, в персональных уведомлениях будут представлены сведения о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.

Напомним, что проактивное информирование начнется с 2022 года. Оно даст гражданам возможность заблаговременно оценивать формирование своих будущих пенсионных прав и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению. Кроме того, с 2022 года пенсия по инвалидности будет назначаться в беззаявительном режиме - то есть, без обращения в Пенсионный фонд, просто по факту достижения соответствующего возраста.

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