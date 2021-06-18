«Ростелеком» в Новосибирске организовал вебинар по онлайн-сервисам Пенсионного фонда России 18+
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«Ростелеком» в Новосибирске организовал вебинар по онлайн-сервисам Пенсионного фонда России 18+

2:53:286/18/2021
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«Ростелеком» помог в организации и проведении информационного вебинара «ПФР цифровой.

«Ростелеком» в Новосибирске организовал вебинар по онлайн-сервисам Пенсионного фонда России 18+

Как получить услуги дистанционно». Эксперт из Пенсионного фонда России по Новосибирской области рассказала участникам урока про онлайн-сервисы ПФР и о том, как ими воспользоваться.
Этот вебинар завершил полугодовой цикл онлайн-мероприятий для представителей старшего поколения Сибири, который проходил в рамках образовательной программы «Азбука интернета». На последнем занятии пенсионерам рассказали о том, как пройти регистрацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и для чего это нужно, как пользоваться пенсионным калькулятором, а также научили оформлять выплаты и льготы через портал госуслуг и личный кабинет на сайте ПФР.
«Цифровые сервисы, которые стремительно развиваются и наполняют нашу жизнь, дают уникальные возможности получения услуг быстро и в удобное время. Конечно же, такие сервисы подходят в первую очередь для людей, наиболее нуждающихся в этом: для лиц старшего возраста, семей с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря волонтерам “Ростелекома” у нас появилась площадка для прямого взаимодействия, когда люди могут лично задать волнующие вопросы о работе пенсионного фонда и услугах, которые доступны онлайн», — отметила Татьяна Понедельникова, руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Новосибирской области.
За полгода ученики освоили полезные сервисы, которые теперь помогают удаленно пользоваться госуслугами, покупать в интернет-магазинах, общаться с близкими и даже снимать и монтировать видеоролики. В июне волонтеры «Ростелекома» наградили победителей конкурса «Делаем видео», которые как раз и продемонстрировали полученные навыки. Первое место жюри присудило пенсионерам из Новосибирска: супруги Арефьевы стали лучшими с видеоработой «Веселые выходные». Как сказано в аннотации к ролику, это история «о том, как бабе с дедом подкинули маленького сорванца на выходные».
«Разбираться в цифровых технологиях очень важно всем, особенно во времена пандемии, которая до сих пор накладывает отпечаток на нашу привычную жизнь. Поэтому мы планируем продолжать образовательные курсы для пенсионеров, продумывать и разрабатывать новые онлайн-семинары на базе “Азбуки интернета”», — подчеркнул Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Источник: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

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