Коронавирусный треш: 120 зараженных нашли за сутки на 18 июня 2021 в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 18 июня в регионе зарегистрировано 44 974 случая коронавируса (+120 за сутки), в том числе у 2 926 детей. 40 536 пациентов выздоровели (+71 за сутки).
Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 71 год, 73 года и женщины в возрасте 66 лет, 68 лет, 89 лет, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 972 человека.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 775 пациентов, в том числе 69 детей.
В отделениях реанимации находятся 137 человек. На ИВЛ – 20 пациентов.
Всего в Новосибирской области сделано 1 729 761 тест на коронавирус.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 647 обращений.