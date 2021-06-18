Обязательную вакцинацию от коронавируса хотят ввести в Новосибирской области
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Обязательную вакцинацию от коронавируса хотят ввести в Новосибирской области

3:10:396/18/2021Фото: архив
0

Сейчас этот вопрос обсуждается главой регионального минздрава и главным санитарным врачом.

Обязательную вакцинацию могут ввести в регионе
Сюжет: Третья волна коронавируса
Минобороны России разрабатывает вакцину от коронавируса в виде жвачки и пастилы

Минобороны России разрабатывает вакцину от коронавируса в виде жвачки и пастилыЖесткий локдаун объявил мэр Собянин в Москве с 18 июня 2021. Закрыли даже фан-зону Евро-2020. Весь перечень запретовЕщё 23 новости

Глава Министерства здравоохранения Новосибирской области положительно отнесся к тому, что в некоторых регионах России ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан.

Глава регионального минздрава Константин Хальзов сообщил , что главный санитарный врач региона рассматривает возможность введения обязательного вакцинирования жителей области против ковида по примеру Москвы. На данный момент проверяются данные и если власти региона примут такое решение, то его будет рассматривать оперштаб и тогда возможно, это будет утверждено окончательно.

Также глава минздрава отметил, что первый компонент вакцины получили 361 000 человек. Это четверть от всех жителей региона. Второй компонент получили 291 000 человек. Хальзов считает, что это слишком маленькая скорость вакцинации. Сейчас возможность обязательной вакцинации сотрудников некоторых сфер рассматривается.

Трагедия в московском метро: погибла 19-летняя девушка
«Дно, а не мужчина»: реакция Рудковской на истерику Бузовой
Врачи назвали симптомы-предвестники скорой смерти
Ани Лорак «влипла»: за нее всерьез взялась прокуратура
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Врач-эпидемиолог назвал альтернативу прививке от коронавируса
Песков назвал условие для выдачи Навального
Какие женщины самые неверные по знаку Зодиака
Скончался народный артист РФ, солист Москонцерта и шансонье
вакцинациякоронавирусобязательная прививка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Готовы вакцинироваться в принудительном порядке?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Минобороны России разрабатывает вакцину от коронавируса в виде жвачки и пастилы
    3:04:07 6/18/2021
    Минобороны России разрабатывает вакцину от коронавируса в виде жвачки и пастилы
    Как узнать о размере пенсии россиянам, нововведение от Минтруда
    2:55:44 6/18/2021
    Как узнать о размере пенсии россиянам, нововведение от Минтруда
    ПФР заявил, какие категории россиян могут выйти досрочно на пенсию
    2:47:59 6/18/2021
    ПФР заявил, какие категории россиян могут выйти досрочно на пенсию
    БердскА тыква у вас ползучая: пучками щавеля за 50 рублей к щам со сметанкой зазывает покупателей дачница Ирина на рынке Бердска
    2:46:26 6/18/2021
    А тыква у вас ползучая: пучками щавеля за 50 рублей к щам со сметанкой зазывает покупателей дачница Ирина на рынке Бердска
    Жесткий локдаун объявил мэр Собянин в Москве с 18 июня 2021. Закрыли даже фан-зону Евро-2020. Весь перечень запретов
    2:34:32 6/18/2021
    Жесткий локдаун объявил мэр Собянин в Москве с 18 июня 2021. Закрыли даже фан-зону Евро-2020. Весь перечень запретов
    Заявление на пособие в 5 650 рублей на детей с 8 до 16 лет на Госуслугах. Новости за 13 дней до выплаты
    2:26:31 6/18/2021
    Заявление на пособие в 5 650 рублей на детей с 8 до 16 лет на Госуслугах. Новости за 13 дней до выплаты
    Почему сон с четверга на пятницу считают вещим? Как его запомнить?
    2:15:33 6/18/2021
    Почему сон с четверга на пятницу считают вещим? Как его запомнить?
    Москве готовится к жесткому локдауну, заявил мэр Собянин
    2:11:52 6/18/2021
    Москве готовится к жесткому локдауну, заявил мэр Собянин
    Строители четвертого моста приступили к сооружению пилона в виде буквы Н
    2:08:25 6/18/2021
    Строители четвертого моста приступили к сооружению пилона в виде буквы Н
    БердскНа сверхновом томографе можно пройти МРТ в клинике «Санитас»
    2:05:46 6/18/2021
    На сверхновом томографе можно пройти МРТ в клинике «Санитас»