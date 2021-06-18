Обязательную вакцинацию от коронавируса хотят ввести в Новосибирской области

Глава Министерства здравоохранения Новосибирской области положительно отнесся к тому, что в некоторых регионах России ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан.
Глава регионального минздрава Константин Хальзов сообщил , что главный санитарный врач региона рассматривает возможность введения обязательного вакцинирования жителей области против ковида по примеру Москвы. На данный момент проверяются данные и если власти региона примут такое решение, то его будет рассматривать оперштаб и тогда возможно, это будет утверждено окончательно.
Также глава минздрава отметил, что первый компонент вакцины получили 361 000 человек. Это четверть от всех жителей региона. Второй компонент получили 291 000 человек. Хальзов считает, что это слишком маленькая скорость вакцинации. Сейчас возможность обязательной вакцинации сотрудников некоторых сфер рассматривается.