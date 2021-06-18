Столото тираж 1393 в День отца 20 июня 2021 года: в «Русском лото» 900 млн руб. и автомобили
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Столото тираж 1393 в День отца 20 июня 2021 года: в «Русском лото» 900 млн руб. и автомобили

5:48:076/18/2021Фото: pixabay
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Денежный эквивалент автомобиля — 600 000 рублей.

Второй выгодный тираж в «Русском лото»: 900 миллионов, авто и выигрыши от 200 рублей тираж 1393

Джекпот
900 000 000 ₽

В эти выходные пройдёт второй тираж, в котором минимальный выигрыш будет в 2 раза больше ― 200 рублей. В ближайшем розыгрыше, посвященном Дню отца, вас ждут Джекпот 900 миллионов, автомобили и множество денежных призов. Купите билеты себе и подарите близким. Испытайте удачу вместе!

Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 19 июня.

Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 20 июня, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Денежный эквивалент автомобиля — 600 000 рублей.

Фраза «Минимальный выигрыш в 2 раза больше» указывает на то, что минимальный выигрыш в тиражах 200 руб., а не 100 руб., как в предыдущих тиражах № 1390 и 1391.

Источник: stoloto.ru

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