Столото тираж 447 в День отца 20 июня 2021 года: «Жилищная лотерея» разыграет 700 млн руб. и 10 квартир
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Столото тираж 447 в День отца 20 июня 2021 года: «Жилищная лотерея» разыграет 700 млн руб. и 10 квартир

5:46:226/18/2021Фото: pixabay
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Денежный эквивалент квартиры — 1 700 000 рублей.

700 миллионов рублей, 10 квартир и акция в «Жилищной лотерее»!

Суперприз: 700 000 000 ₽

В ближайшем тираже «Жилищной лотереи» будем разыгрывать суперприз, составляющий 700 миллионов рублей, 10 квартир и тысячи денежных призов. При покупке от двух билетов вы получите скидку 20% на матрасы в ORMATEK. Радуйте билетами себя, дарите их близким и пускай вам повезёт!

Чтобы принять участие в акции, купите специальный блок из двух типографских билетов. Либо купите от двух билетов на сайте, в мобильном приложении или с помощью СМС.

Промокод для получения скидки будет напечатан на блоке из двух типографских билетов. Если же вы купите два электронных лотерейных билета, мы пришлём промокод на вашу электронную почту. При условии, что вы указали её при регистрации на сайте stoloto.ru.

Билеты уже в продаже на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 19 июня.

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 20 июня, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало — в 8:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

Денежный эквивалент квартиры — 1 700 000 рублей.

В тексте отображается размер суперприза, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.

Акция проводится с 20.05.2021 по 24.07.2021 года, включительно. С информацией об организаторе акции, с правилами ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте https://ormatek.com.

Источник: stoloto.ru

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