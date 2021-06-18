Сибирячка заколола мужа-наркомана из-за побоев и оскорблений
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Сибирячка заколола мужа-наркомана из-за побоев и оскорблений

4:29:016/18/2021Фото: pixabay
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На нее завели уголовное дело по статье "Убийство в состоянии аффекта".

Женщина не выдержала оскорблений и зарезала мужа

Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летней местной жительницы, которую обвиняют по статье 107 УК РФ «Убийство в состоянии аффекта», вызванного насилием, со стороны потерпевшего, длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным поведением потерпевшего.

Выяснилось, что 23 марта этого года было возбуждено уголовное дело по факту убийства 26-летнего мужчины в одной из квартир Новосибирска. Как было установлено, мужчина нигде не работал, постоянно употреблял наркотики и спиртные напитки. Находясь в состоянии опьянения потерпевший вёл себя неадекватно, избивал и оскорблял супругу.

25 марта 2021 года, около полуночи мужчина пришел домой в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, стал оскорблять супругу и избивать. Она ушла от конфликта на кухню с маленьким ребенком. Потерпевший прошел за ними и продолжил оскорблять жену. В этот момент женщина взяла нож и несколько раз ударила своего мужа, в результате чего он скончался на месте происшествия.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и все документы направлены в суд.

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