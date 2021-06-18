Как поживает древний мост через речку Шадриха в Бердске: Смотрите июньские фото и видео

Ручка Шадриха протекает в парке Победы в Бердске. Она берет свое начало в озере возле поселка «Маяк» и впадает в Бердь. Речку периодически заваливают мусором, но она пробивает себе дорогу, побеждая преграды. Сегодня, 18 июня, «Курьер. Среда. Бердск» посмотрел, как чувствует себя река Шадриха, есть ли вода, не замусорили ли ее берега, как поживает мост через реку возле одноименного гаражного кооператива «Шадриха».
В солнечную погоду здесь очень красиво. Мост цел и невредим, по нему ходят пешком на работу на химзаводскую промышленную площадку, на дачи жители Бердска. Есть дыры на стыках плит, но движению они не особо мешают, многие горожане проезжают по мосту на велосипедах. На склонах лога выросла высокая трава. Ручей с моста не видно, кроны ив и берез закрывают обзор. Слева, в гаражном кооперативе «Шадриха» кипит жизнь, что-то пилят-варят-красят.