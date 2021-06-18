Пьяный пассажир BMW плеснул алкоголь в лицо инспектору ДПС и избил его ночью в Новосибирске

Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Как выяснило следствие, все произошло 15 мая ночью, когда инспектор ДПС дежурил. Правоохранители заметили БМВ без номеров, за рулем которого сидела женщина, и потребовали водителя остановиться. После остановки из машины вышел пьяный 31-летний мужчина, который начал выражать недовольство тем, что их автомобиль остановили. Он плеснул в лицо одного из сотрудников алкоголь, подошел к нему и нанёс удары кулаками по правой руке и лицу. После чего его задержали.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения.