В колонии под Новосибирском два зэка после застолья убили третьего и выбросили его труп в мусорку

В Новосибирской области следователи разобрались в уголовном деле в отношении двух мужчин 35 и 41 года. Их обвиняли сразу по двум статьям - 105 (убийство) и 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).
Как выяснилось, 11 ноября прошлого года трое заключенных в одном из помещений исправительной колонии выпивали. В какой-то момент между ними началась ссора и 41-летний мужчина ударил ножом своего 39-летего собутыльника, после чего последний скончался. После этого другой зэк вывез тело в мусоросборник промышленной зоны исправительной колонии.
Когда сотрудники колонии начали расследовать преступление, они пришли к подельникам и попытались вывести их из секции колонии, но они начали оказывать сопротивление и призывать других осужденных к бунту. В итоге их удалось успокоить. Свою вину они не признали.
Сейчас уголовное дело направлено в суд.