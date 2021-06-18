Маршрутка и автобус столкнулись в Санкт-Петербурге: Пострадали семь человек

Сегодня, 18 июня, в Питере произошло серьезное ДТП. Там, на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта, столкнулись маршрутка и автобус. К сожалению, в результате аварии пострадали люди. Как сообщают очевидцы, травмы получили семь человек, в том числе ребенок.
На месте работают сотрудники полиции и Скорой помощи. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, позавчера в Новосибирске произошло смертельное ДТП. Там насмерть разбился мотоциклист. По предварительным данным, он не успел затормозить перед впереди едущим автомобилем, не справился с управлением, опрокинул мотоцикл и головой врезался в дорожное ограждение. К сожалению мужчина погиб на месте.