Велогонщик из Бердска Артем Овечкин привез серебро из Пензы. Смотрите фото
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Велогонщик из Бердска Артем Овечкин привез серебро из Пензы. Смотрите фото

5:43:286/18/2021
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Поздравляем его со столь значимым результатом и желаем всегда быть на высоте своих возможностей!

Артем Овечкин завоевал серебряную медаль

На Чемпионате России по велоспорту "шоссе", который состоялся 17 июня в Пензе, бердский велогонщик Артем Овечкин завоевал серебряную медаль. Поздравляем его со столь значимым результатом и желаем всегда быть на высоте своих возможностей!

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