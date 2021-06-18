Мэр Москвы заявил о необходимости ревакцинации: У кого исчезли антитела к коронавирусу - снова на прививку
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Мэр Москвы заявил о необходимости ревакцинации: У кого исчезли антитела к коронавирусу - снова на прививку

5:05:336/18/2021Фото: pixabay
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Также он пояснил, что если вы в первый раз прививались «Спутником», то и ревакцинацию нужно делать этим препаратом.

Жителям Москвы нужно пройти ревакцинацию
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что всем жителям столицы у которых закончились антитела к коронавирусу, нужно провести ревакцинацию.

"Людям, которые уже прошли вакцинацию, не делают повторную прививку, даже если закончились антитела", - обозначил проблему Сергей Собянин. Сам глава города в порядке эксперимента прошел ревакцинацию спустя год после первой прививки.

Также он пояснил, что если вы в первый раз прививались «Спутником», то и ревакцинацию нужно делать этим препаратом.

"Людям, которые уже прошли вакцинацию, не делают повторную прививку, даже если закончились антитела", - обозначил проблему Сергей Собянин. Сам глава города в порядке эксперимента прошел ревакцинацию спустя год после первой прививки.

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