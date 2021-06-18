Мэр Москвы заявил о необходимости ревакцинации: У кого исчезли антитела к коронавирусу - снова на прививку

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что всем жителям столицы у которых закончились антитела к коронавирусу, нужно провести ревакцинацию.
"Людям, которые уже прошли вакцинацию, не делают повторную прививку, даже если закончились антитела", - обозначил проблему Сергей Собянин. Сам глава города в порядке эксперимента прошел ревакцинацию спустя год после первой прививки.
Также он пояснил, что если вы в первый раз прививались «Спутником», то и ревакцинацию нужно делать этим препаратом.
"Людям, которые уже прошли вакцинацию, не делают повторную прививку, даже если закончились антитела", - обозначил проблему Сергей Собянин. Сам глава города в порядке эксперимента прошел ревакцинацию спустя год после первой прививки.