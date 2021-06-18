Нарушения ограничительных мер обнаружили в детских развлекательных центрах Новосибирска. Где еще не соблюдают режим

Полиция и Роспотребнадзор проводили проверки в местах массового отдыха, общественного питания и в транспорте Новосибирской области. Замглавы региона Сергей Семка дал поручение ведомствам усилить работу по разъяснению необходимости вакцинации для того, чтобы предотвратить новый карантин.
Минпромторг Новосибирской области на этой неделе совместно с Управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по Новосибирской области провели 98 мероприятий по соблюдению режима повышенной готовности. Проверены 50 объектов в 4 торговых центрах (ТЦ «Виндзор», ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Галерея», ТЦ «Лазурный») и 2 отдельно стоящих объекта, осуществляющих услуги общественного питания. Выявлены нарушения и возбуждено 2 административных производства.
После проверки 13 объектов общепита на улице Ленина, возбуждено 1 административное производство за несоблюдение социальной дистанции между столами.
Проверены и популярные детские развлекательные центры - Активити-парк «РИО-Kids», детский центр «Baby’s loft & photo», «Banana park» и «Киндервиль» в ТЦ «Ройял Парк». В одном из них выявлено 1 нарушение. Также были проверены 21 детское развлекательное учреждение.
Во время рейдов на транспорте составлено 35 протоколов на граждан и 3 протокола на перевозчиков. Всего региональным минтрансом проведено 67 рейдовых мероприятий, проверено более 50 автобусов.
Министерство ЖКХ области проверило 43 розничные торговые точки, 3 детских развлекательных центра. 2 детских центра проверены также региональным министерством экономического развития, кроме того, рейдовые мероприятия прошли в 11 гостиницах и хостелах. Минстроем проведены проверки на 5 строительных площадках и 1 промышленном предприятии. Министерством культуры проверены 7 учреждений.
В Новосибирской области режим повышенной готовности продлен до 30 июня, пишут на сайте правительства Новосибирской области.