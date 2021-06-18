Путин отменил закон об ответственности СМИ за распространение фейков
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Путин отменил закон об ответственности СМИ за распространение фейков

5:15:476/18/2021Фото: pixabay
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Ранее его приняли депутаты Госдумы.

Президент отклонил закон о фейках в СМИ

Президент России Владимир Путин отклонил закон, который приняла ранее Госдума. В нем говорилось об ответственности за процитированную информацию других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно этому закону, редакцию, главного редактора или журналиста можно было освободить от ответственности за распространение ложных сведений в случае, если такая информация является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, в том числе сетевым изданием, главный редактор которого может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение.

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