Путин отменил закон об ответственности СМИ за распространение фейков

Президент России Владимир Путин отклонил закон, который приняла ранее Госдума. В нем говорилось об ответственности за процитированную информацию других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Согласно этому закону, редакцию, главного редактора или журналиста можно было освободить от ответственности за распространение ложных сведений в случае, если такая информация является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, в том числе сетевым изданием, главный редактор которого может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение.