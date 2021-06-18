Переболевших коронавирусом тщательно обследуют с 1 июля 2021: Что войдет в диспансеризацию, назвал Мишустин
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Переболевших коронавирусом тщательно обследуют с 1 июля 2021: Что войдет в диспансеризацию, назвал Мишустин

6:33:016/18/2021Фото: Pixabay
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Перечень медицинских организаций, где можно пройти углублённую диспансеризацию, можно будет найти на официальных сайтах региональных органов здравоохранения и на госуслугах.

Переболевших коронавирусом обследуют в поликлиниках

Председателем правительства России Михаилом Мишустиным утверждена программа углубленной диспансеризации для тех, кто переболел коронавирусом. С 1 июля по поручению президента страны Владимира Путина граждан, переборовших COVID-19 тщательно обследуют. Мишустин утвердил порядок проведения диспансеризации и перечень обследований.

«Теперь эти пациенты смогут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Особенно это важно для тех, кто переболел в тяжёлой форме. У многих уже после выздоровления ухудшилось самочувствие, обострились хронические заболевания», – отметил Мишустин 18 июня в городской клинической больнице №40 во время встречи с руководителями медучреждений.

В два этапа пройдет углублённая диспансеризация. В первом - семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, приём терапевта. Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Все эти обследования можно будет пройти за один день.

По их результатам врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости, для уточнения диагноза, направят пациента на второй этап. Он будет включать ещё три обследования – эхокардиографию, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему окажут необходимое лечение и назначат реабилитацию.

Перечень медицинских организаций, где можно пройти углублённую диспансеризацию, можно будет найти на официальных сайтах региональных органов здравоохранения и на госуслугах. В первую очередь пригласят тех, кто перенёс коронавирус в средней или тяжёлой форме. Им позвонят из поликлиники или пришлют СМС, могут отправить сообщение по электронной почте или в госуслугах. Порядок направления граждан на диспансеризацию установят в Минздраве России.

«Очень важно, чтобы регионы оперативно подготовились к началу углублённой диспансеризации, создали необходимые условия в медицинских организациях и сообщали людям, где можно пройти такое расширенное обследование после ковида», – сказал глава правительства, пишут на сайте правительства России.

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