Плановую медпомощь только привытым от коронавируса окажут в больницах Москвы
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Плановую медпомощь только привытым от коронавируса окажут в больницах Москвы

6:57:116/18/2021Фото: Nso.ru
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Исключение сделают больным с онкологией и заболеваниями крови. Не откажут в госпитализации москвичам, которым противопоказана прививка от ковида.

В больницах Москвы плановую помощь будут оказывать только привитым пациентам
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Больницы в Москве временно будут оказывать плановую помощь только пациентам с прививкой от коронавируса. Исключение составляют люди с онкологией и с заболеваниями крови, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения 18 июня.

"Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера - уже почти 200. В связи с этим для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. <…> Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи", - говорится в сообщении.

Не откажут в госпитализации москвичам, которым противопоказана прививка от ковида. Кроме того, экстренная медицинская помощь будет оказываться всем независимо от прививки.

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