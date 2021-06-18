Плановую медпомощь только привытым от коронавируса окажут в больницах Москвы

Больницы в Москве временно будут оказывать плановую помощь только пациентам с прививкой от коронавируса. Исключение составляют люди с онкологией и с заболеваниями крови, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения 18 июня.
"Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера - уже почти 200. В связи с этим для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. <…> Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи", - говорится в сообщении.
Не откажут в госпитализации москвичам, которым противопоказана прививка от ковида. Кроме того, экстренная медицинская помощь будет оказываться всем независимо от прививки.