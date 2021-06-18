Песков назвал заявления о провале борьбы с коронавирусом в России "полной глупостью"
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Песков назвал заявления о провале борьбы с коронавирусом в России "полной глупостью"

10:47:156/18/2021Фото: Wikimedia Commons
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По его мнению "тотальный нигилизм и низкий уровень вакцинации" стали причиной всплеска инфекции. Путину ежедневно докладывают о ситуации с распространением COVID-19 в России.

Дмитрий Песков рассказал, о том, что президенту ежедневно докладывают о ситуации с коронавирусом в стране

Ухудшение ситуации с коронавирусом в стране связано с низкими темпами вакцинации и тотальным нигилизмом граждан страны.

Дмитрий Песков заявил об этом в беседе с журналистами в пятницу, он согласился с мнением главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая объяснила нежелание граждан вакцинироваться тотальным нигилизмом по отношению к ограничениям в стране.

"Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и, кроме того, коварство самой инфекции тоже нельзя забывать", - отметил Песков, отвечая на вопрос о причинах ухудшения ситуации с коронавирусом в России.

На заявление о полном провале борьбы с коронавирусом на государственном уровне представитель Кремля ответил, что "это полная глупость".
"Я не знаю, кто это говорит, но как минимум это невежда", - добавил Песков. Он призвал не забывать о "коварстве этой инфекции". "Все страны сталкиваются с разной амплитудой волн этой инфекции", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков отметил низкий темп вакцинации населения России, отстающей, по сравнению с многими странами.

"Здесь мы мало преуспели, но не потому, что чего-то не хватает: всего более чем хватает и более чем достаточно, все это было обеспечено и вся инфраструктура создана несколько месяцев тому назад", - сказал пресс-секретарь президента.

Владимир Путин ежедневно мониторит ситуацию с COVID-19 в стране, ему докладывают и правительственный штаб и от руководители регионов. По словам Пескова, президент считает эту проблему самой важной.

На утро 18 июня в России было выявлено 17 262 случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом с 1 февраля. В Москве выявлено более 9 тысяч заразившихся.

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Откуда мог взяться тотальный нигилизм у россиян?

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