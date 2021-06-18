В гигантскую пробку встали автомобили на Бердском шоссе в направлении Обского моря вечером 18 июня

Сковали гигантские пробки выезды из Новосибирска вечером в пятницу, 18 июня.
Судя по Яндекс.Картам, самый длинный затор произошел на Северном объезде Новосибирска. К 18:00 длина пробки здесь составила свыше 11 км. Сложности с перемещением возникли у тех, кто движется по ул. Стартовой в направлении Рыбачьего острова и Ягодной.
Гусинобродское шоссе встало от Кошурникова до Гусинобродского кладбища.
Отмечены проблемы с движением на Толмачевском кольце в сторону Коченево и на улице Хилокской.
Большая пробка наблюдается в эти минуты на Бердском шоссе в направлении Обского моря. Видимо, новосибирцы решили закончить рабочую неделю на пляже и на дачах.
В самом Бердске дорожная обстановка спокойная. Есть небольшие заторы у железнодорожного вокзала и на выезде из Нового поселка.