В гигантскую пробку встали автомобили на Бердском шоссе в направлении Обского моря вечером 18 июня
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В гигантскую пробку встали автомобили на Бердском шоссе в направлении Обского моря вечером 18 июня

7:21:136/18/2021
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Видимо, новосибирцы решили закончить рабочую неделю на пляже и на дачах. Выезды из Новосибирска скованы пробками.


Сковали гигантские пробки выезды из Новосибирска вечером в пятницу, 18 июня.

Судя по Яндекс.Картам, самый длинный затор произошел на Северном объезде Новосибирска. К 18:00 длина пробки здесь составила свыше 11  км. Сложности с перемещением возникли у тех, кто движется по ул. Стартовой  в направлении Рыбачьего острова и Ягодной.

Гусинобродское шоссе встало от Кошурникова до Гусинобродского кладбища.

Отмечены проблемы с движением на Толмачевском кольце в сторону Коченево и на улице Хилокской.

Большая пробка наблюдается в эти минуты на Бердском шоссе в направлении Обского моря. Видимо, новосибирцы решили закончить рабочую неделю на пляже и на дачах.

В самом Бердске дорожная обстановка спокойная. Есть небольшие заторы у железнодорожного вокзала и на выезде из Нового поселка.

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