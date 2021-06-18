Вакцина «Спутник V» дает антитела к коронаисурсу на полгода, заявил Мурашко
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Вакцина «Спутник V» дает антитела к коронаисурсу на полгода, заявил Мурашко

9:42:006/18/2021Фото: Flickr
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Хороший иммунитет против коронавируса останется у вакцинированного на полгода. А около 10% сделавших прививку не будут иметь иммунитета вообще.

Антитела на шесть месяцев дает вакцина "Спутник V"
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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После вакцинации с помощью разработанного в России препарата «Спутник V» у привитого наличие антител к коронавирусу обеспечено, как минимум, на 6 месяцев. В течение полугода их проверять необязательно. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«В принципе в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять. То есть вакцинированный человек имеет хороший протективный иммунитет», — сказал министр.

17 июня главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что около 10% сделавших прививку не будут иметь иммунитета, так как антитела не выработаются. По словам Проценко показатель в 90% - считается очень хорошим результатом вакцинации.

18 июня в России обнаружено 17 262 заразившихся коронавирусом, причем только в Москве 9 056. Показатель, превышающий 9 тысяч человек зафиксирован в столице впервые после начала пандемии.

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