Вакцина «Спутник V» дает антитела к коронаисурсу на полгода, заявил Мурашко

После вакцинации с помощью разработанного в России препарата «Спутник V» у привитого наличие антител к коронавирусу обеспечено, как минимум, на 6 месяцев. В течение полугода их проверять необязательно. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«В принципе в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять. То есть вакцинированный человек имеет хороший протективный иммунитет», — сказал министр.
17 июня главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что около 10% сделавших прививку не будут иметь иммунитета, так как антитела не выработаются. По словам Проценко показатель в 90% - считается очень хорошим результатом вакцинации.
18 июня в России обнаружено 17 262 заразившихся коронавирусом, причем только в Москве 9 056. Показатель, превышающий 9 тысяч человек зафиксирован в столице впервые после начала пандемии.