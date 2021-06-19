Картинки и поздравления с Днём отца на 20 июня 2021 для самых сильных и любимых мужчин

С Днем отца тебя сердечно
Поздравляю я сейчас,
Ты в отцовстве гармоничен,
Ты папуля просто класс.
Я желаю быть терпимым,
Понимающим всегда,
Другом детям оставаться
На все долгие года.
С Днем отца, мой отец дорогой,
Ты родней всех, добрей, справедливей,
Я горжусь очень сильно тобой!
Становись с каждым днем все счастливей!
Будь здоров, никогда не болей,
Улыбайся, папуля, почаще,
Все, что хочется, в жизни имей
И купайся в любви настоящей!
С Днем отца спешу поздравить
Тех, кого папулей называют,
Чьи глаза добром сияют,
Кто детишек любит, защищает!
Пожелать хочу здоровья,
Лишь приятных, радостных хлопот.
Быть примером благородным
Среди детства милого забот!
С Днём отца тебя поздравить
Я сегодня тороплюсь,
Будь отважным всем на зависть,
Прогони из мыслей грусть!
Это истинное чудо —
Папочкой любимым стать,
Пусть тебя детишки будут
Очень сильно обожать!
Поздравляю с Днём отца!
Пусть везения станет больше
И любовь живёт в глазах,
Длятся все успехи дольше.
Искромётный позитив
В каждом деле пусть поможет,
Будь всегда жизнелюбив,
Чтобы счастье лишь умножить!
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru