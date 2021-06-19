Картинки и поздравления с Днём отца на 20 июня 2021 для самых сильных и любимых мужчин
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Картинки и поздравления с Днём отца на 20 июня 2021 для самых сильных и любимых мужчин

8:25:006/19/2021Фото: fresh-cards
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Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца (Father's Day).

День отца

С Днем отца тебя сердечно
Поздравляю я сейчас,
Ты в отцовстве гармоничен,
Ты папуля просто класс.

Я желаю быть терпимым,
Понимающим всегда,
Другом детям оставаться
На все долгие года.

День отца

С Днем отца, мой отец дорогой,
Ты родней всех, добрей, справедливей,
Я горжусь очень сильно тобой!
Становись с каждым днем все счастливей!

Будь здоров, никогда не болей,
Улыбайся, папуля, почаще,
Все, что хочется, в жизни имей
И купайся в любви настоящей!

День отца

С Днем отца спешу поздравить
Тех, кого папулей называют,
Чьи глаза добром сияют,
Кто детишек любит, защищает!

Пожелать хочу здоровья,
Лишь приятных, радостных хлопот.
Быть примером благородным
Среди детства милого забот!

День отца

С Днём отца тебя поздравить
Я сегодня тороплюсь,
Будь отважным всем на зависть,
Прогони из мыслей грусть!

Это истинное чудо —
Папочкой любимым стать,
Пусть тебя детишки будут
Очень сильно обожать!

День отца

Поздравляю с Днём отца!
Пусть везения станет больше
И любовь живёт в глазах,
Длятся все успехи дольше.

Искромётный позитив
В каждом деле пусть поможет,
Будь всегда жизнелюбив,
Чтобы счастье лишь умножить!

Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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