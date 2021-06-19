Картинки и светлые поздравления на Троицкую родительскую субботу 19 июня 2021 года

В день Троицкой родительской субботы,
В церквах с утра звенят колокола,
Отложена вся суета, вся работа,
Усопших поминать пришла пора.
Пускай Господь простит им грешные ошибки,
Пусть будет пухом им земля,
И сердце вдруг сжимается от боли,
И катится из глаз грусти слеза.
Стоим, в тишине склоняясь над могилой,
И горькою слезой поливаем цветы,
Сегодня в день родительской субботы,
Со скорбью тебя вспоминаем мы.
Горит зажжённая свеча,
И воск слезою тает,
Мы помним о тебе всегда,
День этот грустью отмечаем.
Помолимся сегодня об усопших,
Ведь память вечная жива,
В день родительской субботы,
Пускай не гаснет зажжённая свеча.
Царствие небесной пусть будет им,
И вечный покой,
Помнить будем мы всегда о них,
Ведь это долг наш с тобой.
Память об усопших всегда жива,
Помолимся за души их сегодня,
Троицкая родительская суббота пришла,
Об этом забывать невозможно.
Зажжём свечу, пускай она горит,
Сегодня они слышат нас,
С грустью и скорбью вспоминаем о них,
И молитву читаем в этот час.
Источник: pozdravik.ru, bipbap.ru