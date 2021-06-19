Ритуалы на изменение реальности и исполнения желания в день летнего солнцестояния 21 июня 2021 года
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Ритуалы на изменение реальности и исполнения желания в день летнего солнцестояния 21 июня 2021 года

8:20:296/19/2021Фото: pixabay
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Этот день знаменует начало астрономического лета и переломный момент, когда дни становятся короче, а ночи длиннее.

Желательно в день летнего солнцестояния встретить восход и закат солнца, чтобы максимально наполниться энергией дня

Летнее солнцестояние - самый длинный летний день в году и самая короткая ночь. Его смело можно назвать настоящей серединой лета. В летнее время праздник отмечается на северном полушарии между 20 и 22 июня, а в зимнее на южном между 20 и 22 декабря.

Этот день знаменует начало астрономического лета и переломный момент, когда дни становятся короче, а ночи длиннее.

Раз в году возникает такой необычный яркий день. Его особенность заметили еще в каменном веке и до сих продолжают отмечать разными способами. Например, в некоторых странах в период праздника одни устраивают пикники, фестивали, жгут костры и поют песни.

Другие подходят к празднику с более мистической стороны и производят ритуалы или обряды, веря, что в этот день энергия солнца поможет в изменении реальности и исполнении желаний.

Ритуалы на солнцестояние

Поскольку солнцестояние сочетает в себе два начала: мужское и женское и символизирует расцвет света Солнца, то и ритуалы будут вмещать в себя традиционные правила инь и ян. Следует проанализировать, где в вашей жизни не хватает теплой солнечной энергии и сделать так, чтобы этот пробел был заполнен.

Для совершения такого ритуала не понадобится прилагать особых усилий, желательно только выбраться на природу, поскольку там легче настроить себя на визуализацию в своем сознании теплых согревающих лучей, которые помогают справиться с трудностями на жизненном пути. Для этого необходимо просто сидеть где-нибудь в тихом месте в лесу или рядом с водоемом и представлять всю важность связи живого с солнцем.

В этот момент можно загадать желание и придумать его реализацию. Считается, что в такой период мыслительный процесс улучшается, что благоприятно влияет как на логику, так и на интуицию.

Желательно в день летнего солнцестояния встретить восход и закат солнца, чтобы максимально наполниться энергией дня.

Украсьте свое жилье свечами желтой, зеленой и золотой красок, пионами, садовым жасмином и полевыми цветами.

Кроме того, в славянских и европейских народах в этот период разжигают костры и прыгают через них ради очищения. Считается, что чем выше костер, тем сильнее ритуальный прыжок может защитить от зла. А во Франции прыгают с ветками орешника в руках, чтобы потом принести их домой как защитный оберег от зла.

В 2021 году День летнего солнцестояния отмечается 21 июня.

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