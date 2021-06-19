С Днём медика открытки и поздравления на 20 июня 2021 года
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С Днём медика открытки и поздравления на 20 июня 2021 года

11:58:056/19/2021Фото: bonnycards.ru
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День медицинского работника ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. В 2021 году - 20 июня.

День медицинского работника

В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.

Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!

День медицинского работника

Быть медиком — ответственное дело,
Чужую жизнь тебе доверила судьба,
Бывает так, что нервы на пределе,
Но людям без врача никак нельзя!

Сегодня праздник твой профессиональный,
И с благодарностью большой хочу сказать
Спасибо за твой труд, порой неблагодарный,
За то, что избран ты другому помогать!

Здоровья, счастья и добра желаю,
Пусть Бог от бед тебя всегда хранит!
Пускай в работе будет лад и процветание,
В семье любовь и понимание царит!

День медицинского работника

С Днем медика примите
От сердца поздравления,
Зависят жизни наши
От вашего решения.

Здоровья вам, терпения,
И счастья в жизни личной,
Работу свою делать
Лишь только на «отлично».

День медицинского работника

Люди в белых халатах, поклон вам
За бессонные ночи, труды.
За спасенные жизни когда-то,
За спасенные чьи-то мечты!

Труд ваш важен и очень всем нужен,
Ведь без вас человек ― никуда.
Пусть к вам блага земные прибудут,
Стороною обходит беда!

Медработники, ангелы Божьи,
Жизни многие в ваших руках.
Пусть Господь вам дарует здоровье,
Счастья, радости, всяческих благ!

День медицинского работника

Источник: bonnycards.ru, http://pozdravok.ru

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