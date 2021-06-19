Дизайнерские открытки с Троицей-2021 и светлые поздравления для православных
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Дизайнерские открытки с Троицей-2021 и светлые поздравления для православных

2:10:216/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Большой двунадесятый праздник Троица отмечается 20 июня 2021 года.

Троица

От всей души желаем вам
В честь Троицы великой,
Чтобы вас Бог берег, хранил,
Всегда вам был защитой.

Здоровья вам на много лет,
Душевного покоя, мира,
Любви, гармонии в семье.
Пусть будет жизнь счастливой!

Троица

Праздник чистый, праздник светлый,
Праздник Троицы Святой!
Пусть исполнятся надежды,
Будет Бог всегда с тобой.

Пусть наполнит ликованием
Душу звон колоколов.
Пусть не будет в твоей жизни
Бед, печалей и врагов.

Троица

С Пресвятою Троицей,
С праздником святым!
Сердце пусть наполнится
Светом золотым.

Пусть душа не знает
Ни греха, ни зла.
Пусть благословит вас
Бог на все дела.

Троица

Сегодня праздник праведный и важный,
Святая Троица на радость нам пришла.
Нам в этот день положено уважить
Святого Духа, Сына и Отца.

Сегодня нужно искренне молиться
За всех друзей и даже за врагов.
А при желании дозволено поститься
И сохранять в душе своей покой.

Желаю вам в великий день церковный
Духовных благ и радости в сердцах.
Любите всех: и близких, и знакомых,
И не пускайте в сердце стыд и страх.

Пусть вас Господь от бед оберегает
Своей святой и праведной рукой.
Пусть в вашем доме вечно обитают
Надежда, вера, радость и любовь.

Источник: pozdravok.ru

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