Лучшие открытки на Троицу от дизайнера и поздравления от всей души на 20 июня 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лучшие открытки на Троицу от дизайнера и поздравления от всей души на 20 июня 2021

7:40:226/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Красивые поздравления и открытки на великий праздник Троицы-2021.

Троица

С Троицей вас я поздравляю!
Счастья, радости желаю.
Чтоб здоровье было крепче,
Жизнь пусть станет ваша легче.

Пусть Господь благословит,
Все грехи, что есть простит.
Чтоб в душе настал покой
В день поистине святой!

Троица

Пусть Господь хранит семью
И от зла оберегает.
В этот теплый летний день
Троица благословляет.

В светлый праздник прочь уйдут
Все обиды и сомненья,
В дом придут тепло, уют.
Счастья, радости, везенья!

Троица

Под колокольный перезвон
Приходит Троица в ваш дом
И с вереницею цветов
Вам дарит счастье и любовь!

Пусть дом наполнится уютом,
Пусть небеса добры к вам будут,
Святая Троица хранит,
Пусть мир всегда в семье царит!

Источник: pozdravok.ru

Стало известно, кто плыл за лодкой Аксенова
Дочь министра обороны РФ показала себя во всей красе
Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
Трагедия в московском метро: погибла 19-летняя девушка
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Дочь Урганта в белье в метро возмутила Сеть (фото)
СМИ: В мире нашли замену российской нефти
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Проценко сделал заявление о бесплодии после вакцинации
праздниктроицапоздравленияпраздникиоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Лучшие открытки на Троицу от дизайнера и поздравления от всей души на 20 июня 2021
    7:40:22 6/19/2021
    Лучшие открытки на Троицу от дизайнера и поздравления от всей души на 20 июня 2021
    Все самые важные молитвы и самые главные запреты 20 июня на Троицу-2021
    7:20:25 6/19/2021
    Все самые важные молитвы и самые главные запреты 20 июня на Троицу-2021
    Певица МакSим находится на ИВЛ в коме, сообщила ее представитель
    7:08:33 6/19/2021
    Певица МакSим находится на ИВЛ в коме, сообщила ее представитель
    Сколько раз в неделю пить алкоголь и как сочетать его с таблетками, рассказала кардиолог
    7:05:02 6/19/2021
    Сколько раз в неделю пить алкоголь и как сочетать его с таблетками, рассказала кардиолог
    Бердск20 июня - Троица-2021: Что обязательно нужно сделать в Пятидесятницу, а чего лучше избежать, рассказал священник
    6:52:42 6/19/2021
    20 июня - Троица-2021: Что обязательно нужно сделать в Пятидесятницу, а чего лучше избежать, рассказал священник
    БердскЖертв коронавируса все больше: Кто скончался за сутки на 19 июня в Новосибирской области
    6:24:39 6/19/2021
    Жертв коронавируса все больше: Кто скончался за сутки на 19 июня в Новосибирской области
    С Днём медицинского работника! Дизайнерские открытки и короткие поздравления на 20 июня 2021
    6:20:28 6/19/2021
    С Днём медицинского работника! Дизайнерские открытки и короткие поздравления на 20 июня 2021
    БердскВыплаты выдающимся школьникам повысил мэр Бердска: Сколько денег и за что получат 55 учеников
    6:12:06 6/19/2021
    Выплаты выдающимся школьникам повысил мэр Бердска: Сколько денег и за что получат 55 учеников
    Масочный режим отменяет Испания с 26 июня 2021
    6:02:33 6/19/2021
    Масочный режим отменяет Испания с 26 июня 2021
    При обрушении в шахте погиб рабочий: Его завалило выбросом угольной массы в Кузбассе
    5:50:33 6/19/2021
    При обрушении в шахте погиб рабочий: Его завалило выбросом угольной массы в Кузбассе