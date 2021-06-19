С Днём медицинского работника! Дизайнерские открытки и короткие поздравления на 20 июня 2021
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С Днём медицинского работника! Дизайнерские открытки и короткие поздравления на 20 июня 2021

6:20:286/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День медицинского работника – профессиональный праздник медицинского персонала.

День медицинского работника (день медика)

Вы людям дарите добро,
Пусть возвратится к вам оно.
Вы — медработники простые,
Но люди просто золотые.

Всех вас с Днем медика сейчас!
В своем труде вы знайте класс,
И дома пусть идет все гладко,
Здоровье будет пусть в порядке!

День медицинского работника (день медика)

Всех людей в белых халатах,
Братство клятвы Гиппократа,
Всех, кто молча нас спасает,
От недугов отбивает,
Лечит нас своим теплом,
Поздравляем с вашим днем!

Всем — окладов повышений,
По работе продвижений.
От правительства — отличных
Новых корпусов больничных.
Нам без вас никак нельзя.
Всех с Днем медика, друзья!

День медицинского работника (день медика)

Доктора всегда в почете,
Ведь важна ваша работа!
Как бы мы без вас все жили,
Если б вы нас не лечили?
Вам хотим мы пожелать
Других лечить, но не хворать,
В карьере только лишь успехов,
Работать четко, без огрехов,
Побольше радостных моментов
И благодарных пациентов!

День медицинского работника (день медика)

Всем, кто верит свято
В клятву Гиппократа,
На работе носит белые халаты,
Долго и упорно
Лечит нас от боли,
Мы желаем громко
Крепкого здоровья!
Адского терпенья,
Счастья и удачи,
Пусть никто в больнице
Никогда не плачет!

Источник: pozdravok.ru

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