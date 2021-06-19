С Днём специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ открытки и достойные поздравления на 20 июня

Сегодня праздник смельчаков,
Специалистов минно-торпедной службы,
Мы ценим труд ваш, тягостный порой,
И от души всех хотим поздравить дружно.
Пускай без осложнений проходит служба,
Пускай исчезнут печали навсегда,
Пусть крепкая мужская дружба,
Поддерживает вас многие года.
Вы защищаете рубежи страны,
С минами, торпедами справляетесь умело,
Информацию секретную храните вы,
В морях и океанах курсируете смело.
Пусть успех вас вперёд ведёт,
В личной жизни, и на работе,
Каждый день пусть радость несёт,
Пускай удача вас ждёт на каждом повороте.
Мины и торпеды – основы вооружения,
В боях их используют, к сожалению,
Но вы надёжно оберегаете страны рубежи,
Вы достойные сыны могучей страны.
Сегодня праздник, примите поздравленья,
Пусть служба вам приносит вдохновенье,
Пусть ВМФ России процветает,
Мирных подвигов вам искренне желаем.
Источник: 100cards.ru, pozdravkin.com