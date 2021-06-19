С Днём специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ открытки и достойные поздравления на 20 июня
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днём специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ открытки и достойные поздравления на 20 июня

11:50:126/19/2021Фото: 100cards
0

20 июня в нашей стране отмечается профессиональный праздник специалистов минно-торпедной службы Военно-морского флота.

День специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ

Сегодня праздник смельчаков,
Специалистов минно-торпедной службы,
Мы ценим труд ваш, тягостный порой,
И от души всех хотим поздравить дружно.
Пускай без осложнений проходит служба,
Пускай исчезнут печали навсегда,
Пусть крепкая мужская дружба,
Поддерживает вас многие года.

День специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ

Вы защищаете рубежи страны,
С минами, торпедами справляетесь умело,
Информацию секретную храните вы,
В морях и океанах курсируете смело.
Пусть успех вас вперёд ведёт,
В личной жизни, и на работе,
Каждый день пусть радость несёт,
Пускай удача вас ждёт на каждом повороте.

День специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ

Мины и торпеды – основы вооружения,
В боях их используют, к сожалению,
Но вы надёжно оберегаете страны рубежи,
Вы достойные сыны могучей страны.
Сегодня праздник, примите поздравленья,
Пусть служба вам приносит вдохновенье,
Пусть ВМФ России процветает,
Мирных подвигов вам искренне желаем.

Источник: 100cards.ru, pozdravkin.com

Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
19 июня: что никогда нельзя делать в родительскую субботу
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
На 52-м году жизни не стало актера Андря Егорова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
На Троицу нужно обязательно успеть сделать это
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Что нужно обязательно делать всем после вакцинации от COVID
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень специалиста минно-торпедной службы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    С Днём специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ открытки и достойные поздравления на 20 июня
    11:50:12 6/19/2021
    С Днём специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ открытки и достойные поздравления на 20 июня
    Почему листья на растениях начинают бледнеть и даже иногда скручиваться? О чем это сигнализирует?
    11:20:21 6/19/2021
    Почему листья на растениях начинают бледнеть и даже иногда скручиваться? О чем это сигнализирует?
    Приметы на скорое замужество на Руси: на что обязательно обращать внимание?
    10:20:16 6/19/2021
    Приметы на скорое замужество на Руси: на что обязательно обращать внимание?
    Жесткий локдаун вводится с 21 июня в Санкт-Петербурге: для кого обязательная вакцинация и как пройдут "Алые паруса"
    9:55:15 6/19/2021
    Жесткий локдаун вводится с 21 июня в Санкт-Петербурге: для кого обязательная вакцинация и как пройдут "Алые паруса"
    Детальный гороскоп для 12 знаков зодиака с 21 по 27 июня 2021 года в ретроградном Меркурии и Солнцестоянии
    9:44:15 6/19/2021
    Детальный гороскоп для 12 знаков зодиака с 21 по 27 июня 2021 года в ретроградном Меркурии и Солнцестоянии
    Жениться только со справкой о ковид-вакцинации или отрицательным ПЦР разрешили в одном из регионов России
    9:24:57 6/19/2021
    Жениться только со справкой о ковид-вакцинации или отрицательным ПЦР разрешили в одном из регионов России
    Магнитная буря в июне 2021 затронет всех: Как избежать тяжелых последствий?
    9:20:19 6/19/2021
    Магнитная буря в июне 2021 затронет всех: Как избежать тяжелых последствий?
    Каковы шансы умереть при коронавирусе: 1 к 30, если нет прививки, заявил иммунолог
    9:04:05 6/19/2021
    Каковы шансы умереть при коронавирусе: 1 к 30, если нет прививки, заявил иммунолог
    Картинки и поздравления с Днём отца на 20 июня 2021 для самых сильных и любимых мужчин
    8:25:00 6/19/2021
    Картинки и поздравления с Днём отца на 20 июня 2021 для самых сильных и любимых мужчин
    Ритуалы на изменение реальности и исполнения желания в день летнего солнцестояния 21 июня 2021 года
    8:20:29 6/19/2021
    Ритуалы на изменение реальности и исполнения желания в день летнего солнцестояния 21 июня 2021 года