С Днём отца 20 июня: неповторимые открытки от дизайнера и чудесные поздравления для папы

Нежностью, любовью наполнены сердца
Праздник замечательный сегодня — День отца!
Тебя мы поздравляем, папуля дорогой.
Тебя мы обожаем, гордимся мы тобой.
Ты ведь отличный папа, и в мире лучше нет.
Здоровья тебе, радости, счастливых, долгих лет!
Женский день — такая скука,
То ли дело, день отца.
Повод есть пожмякать руку,
Улыбнуться в пол-лица,
По плечу его похлопать,
Вспомнить давешний футбол,
С уважением потрогать
Мощный бицепс — как расцвел!
Рассказать, какой он славный,
Лучше папы не сыскать,
И напомнить, что недавно
Обещал мне денег дать....
Я в День отца пущу слезинку,
Люблю сильно отец тебя,
С детства сдувал с меня пылинки,
И на руках носил меня.
Я это в жизни не забуду,
Твоя любовь живёт во мне,
Тебя любить всегда я буду,
Ты самый лучший на Земле!
Ну, а когда ты постареешь,
С тобою буду я всегда,
И нету ничего важнее,
Чем счастье моего отца!
***
Всех папашек с Днем отца
Нынче поздравляем!
И успешного конца
Праздника желаем:
Чтобы звание свое
Гордо подтвердили,
И еще одно дите
За ночь наплодили!
Стопроцентный результат
Должен быть в работе!
Если дочь, — ей нужен брат!
Сыну — самолетик...
Жены пусть вручат патент
На процесс бессрочный,
А рабочий инструмент
Годы лишь отточат!
Источник: pozdravok.ru