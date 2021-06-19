С Днём отца 20 июня: неповторимые открытки от дизайнера и чудесные поздравления для папы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днём отца 20 июня: неповторимые открытки от дизайнера и чудесные поздравления для папы

3:32:056/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

День отца (также - День отцов) — ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый во многих странах.

День отца

Нежностью, любовью наполнены сердца
Праздник замечательный сегодня — День отца!
Тебя мы поздравляем, папуля дорогой.
Тебя мы обожаем, гордимся мы тобой.
Ты ведь отличный папа, и в мире лучше нет.
Здоровья тебе, радости, счастливых, долгих лет!

День отца

Женский день — такая скука,
То ли дело, день отца.
Повод есть пожмякать руку,
Улыбнуться в пол-лица,
По плечу его похлопать,
Вспомнить давешний футбол,
С уважением потрогать
Мощный бицепс — как расцвел!
Рассказать, какой он славный,
Лучше папы не сыскать,
И напомнить, что недавно
Обещал мне денег дать....

День отца

Я в День отца пущу слезинку,
Люблю сильно отец тебя,
С детства сдувал с меня пылинки,
И на руках носил меня.

Я это в жизни не забуду,
Твоя любовь живёт во мне,
Тебя любить всегда я буду,
Ты самый лучший на Земле!

Ну, а когда ты постареешь,
С тобою буду я всегда,
И нету ничего важнее,
Чем счастье моего отца!

***

Всех папашек с Днем отца
Нынче поздравляем!
И успешного конца
Праздника желаем:

Чтобы звание свое
Гордо подтвердили,
И еще одно дите
За ночь наплодили!

Стопроцентный результат
Должен быть в работе!
Если дочь, — ей нужен брат!
Сыну — самолетик...

Жены пусть вручат патент
На процесс бессрочный,
А рабочий инструмент
Годы лишь отточат!

Источник: pozdravok.ru

На Троицу нужно обязательно успеть сделать это
Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
На 52-м году жизни не стало актера Андря Егорова
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
На 52-м году жизни не стало актера Андря Егорова
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Скоропостижно скончался заслуженный артист России
праздникпоздравленияпраздникидень отцаоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    С Днём отца 20 июня: неповторимые открытки от дизайнера и чудесные поздравления для папы
    3:32:05 6/19/2021
    С Днём отца 20 июня: неповторимые открытки от дизайнера и чудесные поздравления для папы
    Молитвы на Светлую Троицу: во имя Отца ,Сына и Святого Духа
    3:15:53 6/19/2021
    Молитвы на Светлую Троицу: во имя Отца ,Сына и Святого Духа
    БердскВ прокуратуру на «Партию пенсионеров» за агитацию в Бердске хотят заявить горожане: Законно ли «пенсионеры» агитирует до старта выборов
    3:06:21 6/19/2021
    В прокуратуру на «Партию пенсионеров» за агитацию в Бердске хотят заявить горожане: Законно ли «пенсионеры» агитирует до старта выборов
    Мертвой нашли студентку из США в России. Перед смертью ее изнасиловали
    2:52:09 6/19/2021
    Мертвой нашли студентку из США в России. Перед смертью ее изнасиловали
    Черным дымом заволокло Новосибирск: Горят покрышки и взрываются баллоны на 1000 кв. метрах на заводе
    2:23:34 6/19/2021
    Черным дымом заволокло Новосибирск: Горят покрышки и взрываются баллоны на 1000 кв. метрах на заводе
    Сильные приметы Духова дня: Что нужно сделать 21 июня, чтобы покойным было хорошо
    2:20:18 6/19/2021
    Сильные приметы Духова дня: Что нужно сделать 21 июня, чтобы покойным было хорошо
    Дизайнерские открытки с Троицей-2021 и светлые поздравления для православных
    2:10:21 6/19/2021
    Дизайнерские открытки с Троицей-2021 и светлые поздравления для православных
    Кому нельзя прививаться от коронавируса, ответили в Роспотребнадзоре
    2:02:13 6/19/2021
    Кому нельзя прививаться от коронавируса, ответили в Роспотребнадзоре
    БердскПод ковидный госпиталь переводят стационар в Кольцово. Экстренных и плановых больных повезут в Бердск
    1:32:13 6/19/2021
    Под ковидный госпиталь переводят стационар в Кольцово. Экстренных и плановых больных повезут в Бердск
    Поминальная молитва на Троицкую родительскую субботу 19 июня 2021: короткая и об умерших маме и папе
    1:20:41 6/19/2021
    Поминальная молитва на Троицкую родительскую субботу 19 июня 2021: короткая и об умерших маме и папе