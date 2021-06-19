Важные традиции Духова дня 2021: Как привлечь в жизнь счастье и удачу в особенную дату

Духов День - христианское название дня Сошествия Святого Духа, который приходится в православии на понедельник на следующий день после Троицы.
Идея животворящего начала дня Святого Духа, сплетаясь с языческим преданием о Матери-Земле, выразилась во многих приметах и поверьях. Также считалось, что в праздник Духова дня земля наполнена урожаем из-за чего ее нельзя трогать: втыкать лопату, засевать, полоть.
С этого праздника начиналась Русальная неделя, поэтому в праздник вспоминали всех духов воды, лугов и лесов. По приметам, русалками становились девушки, которые ушли из жизни совсем юными. Поэтому, чтобы задобрить русалок, которые могли причинить вред, на берегах водоемов для них оставляли детскую одежду, еду, полотенца.
Также на Духов день девушки и женщины занимались традиционным сбором лечебных трав, которые в праздник получали целебные свойства.
Считалось, что именно в День Святого Духа был началом настоящего лета. Если же в этот день идет дождь – урожай будет плохим.
В церквях на Троицу с самого утра начинается служба, читаются молитвы Святого духа. В этот день можно молиться о прощении грехов и поминать усопших.
На день Святого Духа нужно помогать немощным и страждущим людям. Необходимо раздать угощения и не отказывать в поддержке. Считается, сколько в этот день дать - столько получить в тяжелые времена.