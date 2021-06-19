Можно ли работать 19 июня на Вселенскую Троицкую родительскую субботу-2021?

В субботу 19 июня 2021 года все православные будут поминать родных и близких умерших людей. Этот день накануне празднования Троицы называют родительской субботой - ежегодный день поминовения усопших.
В Троицкую субботу православные верующие с утра пойдут в храм, а после на кладбище, чтобы там еще раз помолиться. убраться, украсить место захоронения к Троице, а затем дома собирают поминальный стол для совершения поминок.
Вспоминая славянские традиции, которые уходили корнями в языческие времена, следует быть особо осторожными к природе. Не работать на огороде, не ходить в лес и купаться в водоемах, особенно в одиночку. Раньше это считалось плохой идеей, потому что суббота перед Троицей - самый разгул русалок, которые выходили в этот день на берег и заманивали к себе всех, кто находился рядом.
Основные запреты
В народе существует запрет на работу в этот день. Но священники поясняют, что запрет на работу в этот день не является категорическим, просто нужно обязательно найти время на посещение заупокойного богослужения и молитвы, для посещения кладбища и поминальной трапезы дома. Это сегодня должно быть в приоритете.
Если вы уже все сделали, как правило после обеда вы уже свободны и можете заниматься своими делами, которые требуют вашего внимания. В том числе и выполнить вашу срочную работу.
Запрещено в этот день устраивать пикник на кладбище, пить или есть рядом с могилами, оставлять алкоголь.
На поминальный обед не стоит употреблять спиртное.
Запрещено проводить в этот день уборку. Лучше убраться до этого.
В этот день лучше не ругаться и сквернословить, а также плохо говорить о погибших.
Нельзя отказывать в милости и помощи.