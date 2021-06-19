Можно ли ходить на кладбище 19 июня на Вселенскую Троицкую родительскую субботу-2021?
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Можно ли ходить на кладбище 19 июня на Вселенскую Троицкую родительскую субботу-2021?

12:20:256/19/2021Фото: pixabay
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Могилы в этот поминальный день старались украсить зеленью, как принято украшать храмы и дома к Троице.

В Троицкую субботу на кладбище приглашают священников

19 июня 2021 года, накануне празднования двунадесятого крупного праздника Троицы, все православные отмечают Троицкую родительскую субботу. Она именуется Вселенской, поскольку поминовение в этот день делается не только для наших усопших родных и близких, а вообще для всех усопших и когда то живших православных людей.

С самого утра в храмах начинается заупокойное богослужение. Во время панихиды можно поставить свечи за упокой. На канун приносят и оставляют поминальные продукты. Они предназначаются для помощи бедным семьям - таким образом ваших умерших сможет помянуть большее число людей.

Поминовение сегодня очень важно, а все ваши добрые дела будут засчитаны вам и душам ваших усопших. именно по этой причине принято сегодня помогать и нищим у храма - им можно подать милостыню или раздать поминальные угощения, назвав им имена тех, кого вы хотите помянуть.

После поминального богослужения люди обязательно идут на кладбища, чтобы навести на могилках порядок и еще раз молитвой помянуть своих умерших родственников.

На могилку можно пригласить священника, чтобы он прочитал поминальную литию.

Могилы в этот поминальный день старались украсить зеленью, как принято украшать храмы и дома к Троице. Приносят полевые букеты и березовые веточки, делают венки и украшают могилы к празднику. Потому что зелень всегда ассоциируется с вечной жизнью. Там, где нет зелени - отсутствует жизнь.

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