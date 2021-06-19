19 июня - Вселенская Троицкая суббота-2021: что нельзя и можно ли работать на огороде в этот поминальный день?

Ежегодно, за день перед Троицей, православные отмечают вселенскую Вселенскую Троицкую родительскую субботу. В 2021 году такой день выпал на сегодняшнюю дату - 19 июня.
Это время, когда верующие приходят в храм, чтобы поставить свечу за усопших родственников, помолиться и перед службой подать записки с именами усопших, чтобы священник прочитал их во время всеобщей панихиды. Не пишут в записках имена самоубийц - это делать запрещено всегда.
Молиться за самоубийц можно только дома и своими словами, применять канонические молитвы для их поминовения также запрещено. Не ставятся за них и свечи.
Можно ли работать в этот день на огороде?
Священники говорят, что всю первую половину дня нужно посвятить посещению храма, молитве и посещению могил после службы. Это - первоочередные дела, которыми должны заниматься православные с самого утра.
После того, как вы везде побывали, дома нужно собрать поминальный стол и вместе с родственниками также помолиться и вспомнить умерших.
Запрет на работу в этот день предполагает правильное распределение приоритетов, но он не является строгим. работа сегодня не грех, как и в любой другой церковный праздник. Если вы выполнили свой долг перед умершими, то смело можно работать.
Правда, люди все равно стараются в этот день не заниматься тяжелой работой. Работа в огороде тоже сюда относиться. Но если у вас есть срочные дела, которые выполнить все же необходимо - вы можете ими заниматься после обеда.
Что нельзя делать 19 июня?
Нельзя в этот день ругаться и спорить, выяснять отношения, обижать кого бы то ни было и обижаться самим. Не стоит отказывать в милостыни и помощи тем, кто просит о ней.
Запрещено приносить и оставлять на кладбище еду и алкоголь, сыпать зерно, катать яйца - соблюдать языческие ритуалы.